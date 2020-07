Project xCloud in arrivo anche su Nintendo Switch? (Di venerdì 10 luglio 2020) Microsoft non è concentrata solamente sul lancio di Xbox Series X, ma anche sull'arrivo del servizio streaming Project xCloud che, secondo un noto insider molto informato sulle notizie riguardanti Nintendo, potrebbe approdare su Switch.Secondo l'insider, dunque, il colosso di Redmond potrebbe mettere a disposizione degli utenti Switch Project xCloud, il che significherebbe che i possessori dell'ibrida avrebbero accesso ai giochi Xbox e non solo via streaming.L'utente, che in passato svelò i piani di Nintendo per Switch Lite, può essere ritenuto affidabile e afferma che i giocatori Switch che vorranno utilizzare il servizio di Microsoft dovranno pagare un supplemento ... Leggi su eurogamer

