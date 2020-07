Piano Ue, proposta negoziale Michel conferma struttura e cifre (Di venerdì 10 luglio 2020) Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha presentato oggi la sua attesa proposta di compromesso che sarà usata come base per il negoziato al vertice di Bruxelles dei capi di Stato e di governo, il 17 e 18 luglio, sul "Recovery Plan" post pandemico ("Next Generation Eu") e sul bilancio pluriennale comunitario 2021-2027. La proposta Michel, chiamata in gergo "Nego box", non modifica la struttura di "Next Generation Eu", presentato dalla Commissione il 27 maggio scorso, lasciando invariati sia l'ammontare massimo del Piano (750 miliardi di euro) che la proporzione fra prestiti diretti (250 miliardi) e sovvenzioni (500 miliardi, di cui 310 nella "Recovery and Resilience Facility") da assegnare agli Stati membri.Cambia invece leggermente l'ammontare del bilancio ... Leggi su ilfogliettone

