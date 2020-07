Perché non arriva la cassa integrazione: ultime notizie INPS, quanti mancano, la situazione (Di venerdì 10 luglio 2020) Durante il lockdown e l’emergenza coronavirus, la cassa integrazione straordinaria è stata fra i provvedimenti della prima ora, da parte del governo, per contenere i danni economici del lockdown. Purtroppo, questo strumento è stata una lama a doppio taglio, in grado di generare anche molto malcontento, per via delle numerose difficoltà nell’erogazione degli ammortizzatori sociali, e i ritardi consistenti che si sono verificati. La misura era prevista nel decreto Cura Italia del 16 marzo e pensata per coprire nove settimane, ma ad oggi, 10 luglio 2020, ci sono ancora numerosi lavoratori che lamentano di non aver ricevuto un euro. Perché ancora non arriva la cassa integrazione, per quale motivo ci sono ancora ritardi? Cerchiamo di fare chiarezza in base alle ... Leggi su italiasera

