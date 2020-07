Palermo, per l’attacco si valuta un ex Atalanta (Di venerdì 10 luglio 2020) Il Palermo cerca rinforzi in attacco in vista della prossima stagione impegnativa in Serie C. La società guidata dall'amministratore delegato Rinaldo Sagramola sta vagliando vari profili, tra cui un ex giocatore dell'Atalanta.CERCASI BOMBERcaption id="attachment 984273" align="alignnone" width="594" Sforzini Palermo (getty images)/captionIl Palermo è alla ricerca di un bomber. Per dichiarazione dello stesso Sagramola i rosanero per la prossima stagione avranno bisogno di un centravanti che sia in grado di risolvere le partite da solo, un buon finalizzatore che la butti dentro quando si presenta l'occasione giusta. Sul tavolo dell'amministratore delegato ci sono diversi profili, tra cui un ex giocatore dell'Atalanta che fa gola a molti club di C e Serie B.IPOTESI ... Leggi su itasportpress

Wta Palermo : programmata una conferenza stampa per un annuncio importante Nella giornata di sabato 11 luglio alle ore 10 si terrà una conferenza stampa che vedrà protagonisti Giorgio Cammarata, Presidente del Country Time Club, e Oliviero Palma, Direttore dei 31^ Palermo Ladies Open. L’oggetto ...

Nella giornata di sabato 11 luglio alle ore 10 si terrà una che vedrà protagonisti Giorgio Cammarata, Presidente del Country Time Club, e Oliviero Palma, Direttore dei 31^ Ladies Open. L’oggetto ... Perché trascorrere una vacanza a Palermo Tempo di lettura: 3 minutiSei giovane e non hai ancora una meta chiara per le tue vacanze? Voglio suggerirti Palermo . Palermo è oramai da molti anni una delle mete preferite dai turisti stranieri, soprattutto giovani con età compresa ...

Tempo di lettura: 3 minutiSei giovane e non hai ancora una meta chiara per le tue vacanze? Voglio suggerirti . è oramai da molti anni una delle mete preferite dai turisti stranieri, soprattutto giovani con età compresa ... WTA Palermo – Si prospetta un tabellone super : wild card a Camila Giorgi - Halep e Pliskova ci pensano Il tennis femminile è pronto a tonare in campo, fra poco più di un mese, e lo farà da Palermo. Il prossimo 3 agosto, il Country Time Club di Palermo, ospiterà il primo torneo del tennis in rosa post-Covid, con un ...

repubblica : Catania, crediti fittizi per indebite compensazioni . Ventiquattro arresti, coinvolti commercialisti e imprenditori - matteosalvinimi : ? Da #Napoli a #Palermo, i sindaci anti-Lega e pro-immigrati si confermano tra i più disastrosi d’Italia. Solidarie… - AzzolinaLucia : Ancora furti e atti vandalici in scuole a #Palermo, all’asilo Peter Pan e all’Istituto Calcutta. Come ribadito oggi… - lellagolfo : Grazie a Marcella Cannariato, nostra referente della Fondazione Bellisario in Sicilia, per la speciale accoglienza.… - BvbMcr1 : Comunque quando a Palermo le moschee sono diventate chiese nessuno ne parla ma se la cosa riguarda l'islam tutti ad… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo per In trasferta da Palermo per la rapina in banca, 4 arresti. Chiusero 12 persone nella stanza: 80mila euro il bottino CesenaToday Cancelleri: «Diciamo no al Ponte sullo Stretto, sì a un tunnel»

Palermo - Il piano “Italia veloce”, che affianca il dl Semplificazioni, è secondo il viceministro delle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri l’occasione per «mettere il turbo alle opere già finanziate ...

Sgarbi: «I grillini? Brave persone ma rappresentano un mondo che non c'è più»

A Palermo per la presentazione della ricreazione de "Lo Spasimo" di Raffaello collocata nell’altare in marmo del Gagini nella ex chiesa di Santa Maria dello Spasimo il deputato loda Musumeci e il suo ...

Palermo - Il piano “Italia veloce”, che affianca il dl Semplificazioni, è secondo il viceministro delle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri l’occasione per «mettere il turbo alle opere già finanziate ...A Palermo per la presentazione della ricreazione de "Lo Spasimo" di Raffaello collocata nell’altare in marmo del Gagini nella ex chiesa di Santa Maria dello Spasimo il deputato loda Musumeci e il suo ...