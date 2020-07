L'Inter delude e i tifosi non ci stanno: attacchi a calciatori e Antonio Conte (Di venerdì 10 luglio 2020) Il pareggio subito contro l'Hellas Verona getta nuove ombre sul futuro dell'Inter, attualmente al quarto posto dietro Juventus, Lazio e Atalanta. Non sono mancate le critiche nei confronti della squadra di Antonio Conte, che non sta attraversando un buon momento dalla ripresa della Serie A (considerando anche l'eliminazione dalla Coppa Italia). Sotto processo da parte dei tifosi ci sono alcune scelte di formazione non condivise e la scarsa mentalità messa in campo nell'arco dei novanta minuti,... Leggi su 90min

internewsit : Bucciantini: 'Conte fatica a spiegarsi la ripetitività. Inter, delude una cosa' - - GiusvaPulejo : Paolo ha posto l’attenzione soprattutto sul girone di ritorno rispetto a un ottimo girone d’andata. Non può essere… - infoitsport : Scivolone Inter: Conte delude ancora, finisce 2-2 contro l'Hellas - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 L’Inter delude e rimane quarta: solo 2-2 con il Verona: L’Inter delude… - zazoomblog : Scivolone Inter: Conte delude ancora finisce 2-2 contro lHellas - #Scivolone #Inter: #Conte #delude -