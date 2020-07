Juve Stabia – Entella – Probabili formazioni – dove vederla in tv e streaming (Di venerdì 10 luglio 2020) Oggi 10 luglio 2020 alle ore 18:45 allo stadio Romeo Menti di Napoli si giocherà la prima gara della 33^ giornata di Serie B tra Juve Stabia ed Entella. La Juve Stabia, a causa delle ultime 4 sconfitte consecutive, è tornata in piena zona playout con 4 punti sul Trapani per evitare retrocessione diretta. Se vuole evitare lo spareggio bisognerà cambiare trend e vincere questa gara. La Virtus Entella a quota 42 punti non può ritenersi ancora tranquilla ma allo stesso tempo può nutrire speranze anche per la zona playoff. Juve Stabia – Virtus Entella – Le Probabili formazioni Juve Stabia (4-3-3): Provedel; Vitiello, ... Leggi su giornal

GioacchinoRDiMa : #Juve #Stabia - #Virtus #Entella : #Curiosità e probabili #formazioni. È l'ora della verità, stasera conta solo vin… - GioacchinoRDiMa : #Juve #Stabia - #Vespe pronte a sputare sangue, il grande cuore della #Curva #Sud le caricherà in vista del #match… - TahminciKrali : Cuma 5 Juve Stabia-Virtus Entella 2,5 Alt 1.67 #iddaa #tahmin #bet - ILOVEPACALCIO : Sagramola: «Juve Stabia-Virtus Entella? Partita interessante...» - Ilovepalermocalcio - NunzioMarrazzo : Juve Stabia-Virtus Entella. Caserta alle prese con le assenze, pochi dubbi per Boscaglia: le probabili formazioni… -