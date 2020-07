Ida Platano e Riccardo Guarnieri in crisi, Gemma commenta la rottura (Di venerdì 10 luglio 2020) In tutti questi anni di Uomini e Donne Gemma Galgani ha potuto fare sempre affidamento su una spalla, quella di Ida Platano, sua inseparabile amica al fianco sia nei momenti di sconforto, sia quando la vita sentimentale della dama è tornata a rivivere. Ora i ruoli si sono invertiti, come sappiamo Ida e Riccardo non stanno attraversando un buon periodo e a confermarlo è stata la stessa Ida a Uomini e Donne magazine. Uomini e Donne, nuova rottura fra Ida e Riccardo: 'Non ci vediamo da due mesi' La coppia è nuovamente alle prese con un periodo di rottura, le dichiarazioni di Ida Ida Platano e Riccardo Guarnieri in crisi, Gemma ... Leggi su blogo

