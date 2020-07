Gli eventi del MoVimento 5 Stelle non si fermano (Di venerdì 10 luglio 2020) La crisi sanitaria e le misure di sicurezza non impediscono a Portavoce e Facilitatori di continuare a incontrare i cittadini e di creare importanti occasioni di confronto. È sempre più ricco il calendario della Scuola Open Comuni – Digital Edition con tantissimi eventi formativi da non perdere. Scoprili tutti e scegli a quali partecipare. Ma c’è di più: è partito il giro d’Italia virtuale Riparte l’Italia! Con tappe che si snodano per tutto il Paese, insieme a Paola Taverna e Danilo Toninelli andremo a raccontare cosa questo Governo ha fatto e sta facendo per i cittadini in questa fase di ripartenza dopo il coronavirus. Dopo la tappa di ieri sera in Sardegna, lunedì 13 luglio l’appuntamento è in Sicilia. Scopri tutte le tappe, scegli quella a cui partecipare, inviaci la tua domanda e ... Leggi su ilblogdellestelle

petergomezblog : #Pescara, “truccati gli appalti sui grandi eventi dal 2014 al 2019”: 5 agli arresti domiciliari. Sono ex assessori… - LegaSalvini : IL FATTO QUOTIDIANO: PESCARA, “TRUCCATI GLI APPALTI SUI GRANDI EVENTI DAL 2014 AL 2019”: 5 AGLI ARRESTI DOMICILIARI… - ComuneMI : Dalle mostre al @MudecMi e al @pacmilano al festival di arti performative di @FondFeltrinelli, fino alle attività p… - ottosette56 : RT @Valori_it: ????L'attuale emergenza sanitaria sta giustamente attirando l'attenzione e gli sforzi di tutta la collettività. La situazione… - stefanocasalec : RT @M5S_Camera: Gli eventi del MoVimento 5 Stelle non si fermano -

Ultime Notizie dalla rete : Gli eventi Ripartono gli eventi in Valdarno e riparte il Weekender. Ecco gli appuntamenti in programma ValdarnoPost Nasce la rete nazionale per il contrasto ai discorsi e ai fenomeni d’odio

Da qui, la creazione della Rete, tra le cui finalità spiccano gli elementi individuati anche dall’UNESCO e dal Consiglio d’Europa come necessari per affrontare il fenomeno dello hate speech: dal ...

Federico Fellini e “Roma“: il (gran) ritorno!

Per i cinefili è una scena cult, in cui la poetica felliniana tocca uno degli apici dell’intera carriera: gli ultimi tre minuti del film ... di quelle che nascono un po’ per gioco e diventano poi ...

Da qui, la creazione della Rete, tra le cui finalità spiccano gli elementi individuati anche dall’UNESCO e dal Consiglio d’Europa come necessari per affrontare il fenomeno dello hate speech: dal ...Per i cinefili è una scena cult, in cui la poetica felliniana tocca uno degli apici dell’intera carriera: gli ultimi tre minuti del film ... di quelle che nascono un po’ per gioco e diventano poi ...