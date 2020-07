Formula 1, Verstappen davanti a Bottas nelle prove libere. Nono Leclerc (Di venerdì 10 luglio 2020) Formula 1, le prove libere del GP d’Austria. Nella seconda sessione il miglior crono è di Max Verstappen. ROMA – Le prove libere del GP d’Austria nel segno della Red Bull. Il miglior crono è stato fatto registrare da Max Verstappen che ha preceduto di 43 millesimi Valtteri Bottas e le Racing Point di Sergio Perez e Lance Stroll. Un piazzamento che potrebbe valere anche la pole position dell’olandese vista la minaccia pioggia sulle qualifiche. Un annullamento che porterebbe la seconda sessione di prove libere a determinare la griglia di partenza. Tutti, però, sperano di poter scendere in pista per continuare a far divertire il pubblico. Il resoconto della FP2 Una ... Leggi su newsmondo

