Follia sinistra dagli Stati Uniti: Ciao Darwin accusato di razzismo - (Di venerdì 10 luglio 2020) Francesca Galici L'ultima provocazione contro l'Italia arriva dagli Stati Uniti per mano di tal David Adler, che accusa di razzismo e misoginia Ciao Darwin, uno dei titoli storici e più amati di Mediaset Ciao Darwin è un programma razzista o, almeno, questo è ciò che sostiene tal David Adler, un economista americano originario di Los Angeles, coordinatore delle proposte politiche del movimento transnazionale e paneuropeo DIEM25. E lo dice sulla base di qualche frame del programma, in particolare sul gioco finale della puntata "Italiani contro Stranieri", andata in onda in replica lo scorso 28 giugno su Canale5. "Ho acceso la televisione italiana per trovare Mediaset di Berlusconi. (Canale) 5 stava trasmettendo uno ... Leggi su ilgiornale

matteosalvinimi : La follia in America prosegue con cieca e immotivata violenza, altra statua di Cristoforo Colombo abbattuta ieri a… - PitmanCosta : @dg_ivo @borghi_claudio @fatequalcosa Il discorso non è semplice. Dire che oggi la Lega intercetta gli interessi de… - Lumd17 : @IlPrimatoN Che schifo di persona,uno che vende del metadone ad - Falloutnatbot : @patriziagatto3 @matteosalvinimi Siete alla follia pura.. e io che non tifo per nessuno mi sento pure un coglione,… - alessanFERRON : @ArditoAspetto La feccia sinistra è inarrestabile nella sua follia distruttiva . Il progetto masso-comunista sta na… -

Ultime Notizie dalla rete : Follia sinistra Follia sinistra dagli Stati Uniti: Ciao Darwin accusato di razzismo il Giornale Roma, l'equilibio (sopra la follia) di Fonseca: modulo blindato, effetto Europa League

Jim Pallotta venderà, per ora aspetta un’offerta degna e intanto fa i conti con ciò che ha; la Champions è ormai andata e questo è un danno economico enorme, l’Atalanta è addirittura più forte di prim ...

Due prodigiose violoncelliste condividono una sinistra ossessione per la perfezione che le spingerà sull'orlo della follia.

Con curiosità e impegno inesauribili, ci dedichiamo da anni all'esplorazione del mondo del cinema e delle serie TV: spazio all'informazione, alle recensioni, all'approfondimento e all'analisi, ma anch ...

Jim Pallotta venderà, per ora aspetta un’offerta degna e intanto fa i conti con ciò che ha; la Champions è ormai andata e questo è un danno economico enorme, l’Atalanta è addirittura più forte di prim ...Con curiosità e impegno inesauribili, ci dedichiamo da anni all'esplorazione del mondo del cinema e delle serie TV: spazio all'informazione, alle recensioni, all'approfondimento e all'analisi, ma anch ...