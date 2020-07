Eurogruppo, consenso su politica bilancio espansiva anche in 2021 (Di venerdì 10 luglio 2020) Nella discussione che l'Eurogruppo ha avuto in videoconferenza, sulla "fiscal stance", l'orientamento di politica di bilancio, i ministri si sono trovati tutti d'accordo sulla necessità di avere una politica espansiva ("supportive") quest'anno, in risposta alla crisi del Covid-19, e anche nel 2021. Lo ha detto il presidente uscente dell'Eurogruppo, Mario Centeno, durante la conferenza stampa online alla fine della riunione. anche il commissario europeo agli Affari economici e finanziari, Mario Gentiloni, ha parlato dell'impulso dato alle economie dalle politiche di bilancio degli Stati membri definendolo "la cosa giusta che si doveva fare". "Mentre tutti erano concentrati sulla crisi del Covid-19 - ha osservato ... Leggi su ilfogliettone

