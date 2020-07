Elisabetta Canalis intimo da urlo: la colazione che scotta (Di venerdì 10 luglio 2020) Fa girare la testa a tutti i suoi fan e follower, la splendida Elisabetta Canalis, che si mostra su Instagram intenta a fare colazione: pioggia di like per lei Elisabetta Canalis (fonte foto: Instagram, @littlecrumb )Non smette di sorprendere, stupire e conquistare l’attenzione dei suoi tantissimi fan e follower su Instagram, l’amata Elisabetta Canalis, una vera e propria regina del social network molto seguita per gli scatti e le riflessioni condivise: in questo caso la showgirl si mostra mentre fa colazione in intimo. Dopo essersi mostrata in un’immagine al naturale, confermando a tutti che per lei gli anni sembrano proprio non passare, ecco che Elisabetta pubblica un post con due ... Leggi su chenews

Corriere : Elisabetta Canalis: «Per proteggere mia figlia l’ho esclusa. Un altro bimbo? Ora c’è Nello» - CarlottaMiller_ : RT @Corriere: Elisabetta Canalis: «Per proteggere mia figlia l’ho esclusa. Un altro bimbo? Ora c’è Ne... - zazoomblog : Elisabetta Canalis in intimo trasparente è pazzesca: l’effetto “nude” accende la fantasia - #Elisabetta #Canalis… - Corriere : Elisabetta Canalis: «Per proteggere mia figlia l’ho esclusa. Un altro bimbo? Ora c’è Ne... - ModaCorriere : Elisabetta Canalis: «Per proteggere mia figlia l’ho esclusa. Un secondo figlio? Ora c’è Nello» -