Condannato a 3 anni e 8 mesi di carcere, napoletano fermato in Irpinia (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – I Carabinieri della Stazione di Lioni hanno tratto in arresto un 50enne originario di Napoli, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Avellino, dovendo espiare 3 anni e 8 mesi di reclusione quale provvedimento di determinazione di pene concorrenti. Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato tradotto alla Casa di Reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi. Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità. L'articolo Condannato a 3 anni e 8 mesi di carcere, napoletano fermato in ... Leggi su anteprima24

petergomezblog : Corruzione magistrati, condannato a dieci anni l’ex pm di Trani Antonio Savasta: pilotava sentenze in cambio di maz… - fattoquotidiano : Corruzione magistrati, l’ex pm di Trani Antonio Savasta condannato a dieci anni - alex_orlowski : Statue belle: Nel 1985 una donna caccia con la sua borsetta un neonazi del 'Nordic Realm Party'. Lei di origine pol… - tizianoborgo60 : RT @dukana2: #Corruzione #magistrati, condannato a dieci anni di carcere l’ex #pm di #Trani Antonio #Savasta: pilotava sentenze in cambio d… - Mirandola59 : RT @dukana2: #Corruzione #magistrati, condannato a dieci anni di carcere l’ex #pm di #Trani Antonio #Savasta: pilotava sentenze in cambio d… -