CEV Repsol: a Portimao la seconda tappa di Campionato (Di venerdì 10 luglio 2020) Sono scesi di moto soltanto martedì quando all'Estoril si è consumato il primo round di questa stagione che i piloti del CEV Repsol da oggi sono pronti a tornare in pista, questa volta all 'Autodromo ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

Sono scesi di moto soltanto martedì quando all'Estoril si è consumato il primo round di questa stagione che i piloti del CEV Repsol da oggi sono pronti a tornare in pista, questa volta all'Autodromo d ...CEV al secondo round 2020. Yari Montella riparte dal dominio in Moto2 a Estoril, Xavi Artigas leader di una Moto3 molto serrata. Presentazione e orari. Archiviata la tappa inaugurale a Estoril, ecco c ...