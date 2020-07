Campidoglio: dal 14 luglio torna per 22 serate la realtà aumentata e virtuale di Circo Maximo Experience (Di venerdì 10 luglio 2020) Campidoglio: dal 14 luglio torna per 22 serate la realtà aumentata e virtuale di Circo Maximo Experience Fino al 13 agosto i visitatori potranno “immergersi” nella storia del più grande edificio per lo spettacolo dell’antichità Dal 14 luglio al 13 agosto riapre al pubblico in orario serale Circo Maximo Experience, l’emozionante visita immersiva in realtà aumentata e virtuale del più grande edificio per lo spettacolo dell’antichità e uno dei più grandi di tutti i tempi, il Circo Massimo. Sarà aperto straordinariamente ... Leggi su romadailynews

Giorgiolaporta : #VirginiaRaggi al 104’ e penultimo posto nella classifica dei #sindaci stilata dal #Sole24ore. Ieri faceva la spiri… - LauraCarrese : RT @leggoit: Sora Lella, ora la targa è giusta: corretta dal Campidoglio la data sbagliata della morte della sorella di Aldo Fabrizi https… - mrjaco83 : L’aspetto sconvolgente è che un quarto degli intervistati è favorevole ad una ricandidatura della #Raggi 1500 gior… - Gazzettadiroma : Campidoglio: dal 14 luglio torna per 22 serate la realtà aumentata e virtuale di Circo Maximo Experience - EttoreTreglia : RT @Adriano__Barone: @EttoreTreglia Stai tranquillo che sarà sgomberata prima lei dal Campidoglio che CPI da via Napoleone III -

Campidoglio: dal 14 luglio torna per 22 serate la realtà aumentata e virtuale di Circo Maximo Experience

'Minerva in lockdown', la protesta degli studenti della Sapienza al Campidoglio, "Dateci gli spazi per studiare"

"I libri che portiamo qui oggi sono il vaccino contro la vostra retorica e le vostre scelte, il sapere è l'alternativa che per una società diversa, che stimoli il confronto invece di polarizzarlo". Co ...

Roma, il sondaggio sulla sindaca: due elettori su tre non rivogliono la Raggi

Due romani su tre bocciano l’ipotesi di un secondo mandato di Virginia Raggi in Campidoglio. Ad un anno dall’elezioni il sondaggio realizzato tra il 2 e il 5 luglio e diffuso ieri da "Termometro polit ...

