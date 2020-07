Barcellona, Setien: “Era meglio una settimana di stop, così un vantaggio per il Napoli” (Di venerdì 10 luglio 2020) Barcellona Setien preoccupato dice che era meglio una sola settimana di stop, così può essere solo un vantaggio per il Napoli L'articolo Barcellona, Setien: “Era meglio una settimana di stop, così un vantaggio per il Napoli” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

news24_napoli : Barcellona, Setien in conferenza: "20 giorni di stop prima del… - sportli26181512 : Barcellona, Setien: 'Sorteggi #ChampionsLeague? Penso solo al Napoli': L'allenatore blaugrana ha parlato in vista d… - Spazio_Napoli : - 100x100Napoli : Le parole dell’allenatore del #Barcellona sul ritorno contro il #Napoli - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: BARCELLONA - Setien: 'Champions? Il Napoli può avere un vantaggio' -