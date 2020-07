Al Bioparco di Roma nascono due leoncine durante il lockdown: contest per i nomi (Di venerdì 10 luglio 2020) ROMA – La grande famiglia del Bioparco di Roma si allarga ancora, con l’eccezionale nascita in cattivita’ lo scorso 29 aprile, in pieno lockdown, di due cucciole di leone asiatico.Che, pero’, non hanno ancora un nome: a darglielo saranno i bimbi romani, che potranno partecipare a un contest sui canali social dell’ex Giardino zoologico di Villa Borghese. Leggi su dire

PatimoStefano : Al Bioparco di Roma sono nati due leoni asiatici - barinewstv : Al Bioparco di Roma sono nati due leoni asiatici - CorriereQ : Al Bioparco di Roma sono nati due leoni asiatici - affariroma : Nuovi cittadini romani: al Bioparco hic sunt leones. Il debutto in società - - Roma_H_24 : Bioparco, presentati i due cuccioli di leone asiatico nati durante il lockdown - -

Ultime Notizie dalla rete : Bioparco Roma Al Bioparco di Roma i due leoncini fuori dalla “tana” da venerdì Il Messaggero Roma, al Bioparco presentati i 2 leoni asiatici nati a aprile

Roma, 10 lug. (askanews) - Alla presenza della sindaca di Roma, Virginia Raggi e del presidente della Fondazione Bioparco di Roma Francesco Petretti, sono stati presentati i due cuccioli di leone nati ...

Al Bioparco di Roma sono nati due leoni asiatici

Roma, 10 luglio 2020 – Alla presenza della Sindaca di Roma, Virginia Raggi, e del Presidente della Fondazione Bioparco di Roma, Francesco Petretti, sono stati presentati i due cuccioli di leone nati l ...

Roma, 10 lug. (askanews) - Alla presenza della sindaca di Roma, Virginia Raggi e del presidente della Fondazione Bioparco di Roma Francesco Petretti, sono stati presentati i due cuccioli di leone nati ...Roma, 10 luglio 2020 – Alla presenza della Sindaca di Roma, Virginia Raggi, e del Presidente della Fondazione Bioparco di Roma, Francesco Petretti, sono stati presentati i due cuccioli di leone nati l ...