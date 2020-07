A12, scontro tra una moto e un camion: muore un centauro in zona Civitavecchia (Di venerdì 10 luglio 2020) Terrificante incidente questo pomeriggio alle ore 14 sull’A12, dove ha perso la vita un centauro sulla Roma-Civitavecchia. All’altezza del km 63 autostradale è avvenuto un violento impatto tra una motocicletta e un camion, con lo scontro che è risultato fatale per la vita del motociclista. Sul luogo per prestare soccorsi e gestire la viabilità sono intervenute le squadre del 118, della Polizia Stradale, dei Vigili del Fuoco e il personale di Autostrade per l’italia. Attualmente per permettere i rilievi di rito sulle dinamiche del drammatico incidente, è stato chiuso il tratto autostradale tra Civitavecchia e Civitavecchia Nord. Una condizione che ha mandato il traffico nel tilt, creando ... Leggi su ilcorrieredellacitta

