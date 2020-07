Zingaretti ultimo tra i governatori, è giallo sul sondaggio (Di giovedì 9 luglio 2020) ROMA – Oltre 100mila interviste su tutto il territorio nazionale, su sindaci e presidenti delle Regioni. Le classifiche, con ai primi posti i presidenti leghisti del Nord e ben ultimo il presidente della Regione Lazio e leader del Pd, Nicola Zingaretti, nei giorni scorsi pubblicato con gran strillo sul Sole 24 Ore, il quotidiano di Confindustria. Quella Confindustria che con il suo nuovo presidente, Carlo Bonomi, si è da subito mostrata assai critica nei confronti dell’attuale compagine governativa. Leggi su dire

matteosalvinimi : Zingaretti ultimo tra i governatori, Raggi penultima tra i sindaci. Un duo catastrofico, simbolo del disastro PD-5… - matteosalvinimi : ? I primi tre governatori più apprezzati d’Italia sono della Lega: orgoglioso di @zaiapresidente, @M_Fedriga e… - Giorgiolaporta : #Zaia, #Fedriga e #Tesei, 3 leghisti sono i #governatori più amati d'Italia. Ultimo posto per #Zingaretti del #PD.… - gaiagioiared : RT @ChiodiDonatella: A #ZINGARETTI RESTANO SOLO LE #DIMISSIONI. E le #mascherine. E il #coronavirus. E le legnate nei #sondaggi. Ultimo tr… - saraosalvatore : RT @ChiodiDonatella: A #ZINGARETTI RESTANO SOLO LE #DIMISSIONI. E le #mascherine. E il #coronavirus. E le legnate nei #sondaggi. Ultimo tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti ultimo

La sicurezza e lo sviluppo digitale dell’Italia devono basarsi “su un approccio fondato sui fatti e non su accuse infondate”. Lo scrive in una nota il colosso tecnologico cinese Huawei in risposta a u ...Non una capolista ma un cappello di lista. Per rafforzare la squadra democrat delle Regionali e fare in modo, soprattutto, che il Pd possa diventare il primo partito in Campania. Obiettivo a portata d ...