Vendesi isola deserta: un paradiso terrestre ad un prezzo “stracciato” (Di giovedì 9 luglio 2020) Un’intera isola disabitata, con possibilità di costruire una casa, è stata messa in vendita nel bel mezzo di Loch Lomond, in Scozia, ad un prezzo davvero incredibile. Risparmiate disperatamente i vostri soldi nella remota speranza di potervi permettere un giorno una casa? Considerando le dimensioni misere degli appartamenti che potete trovare nelle grandi città come … L'articolo Vendesi isola deserta: un paradiso terrestre ad un prezzo “stracciato” Curiosauro. Leggi su curiosauro

