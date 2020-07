Veloso acciuffa l’Inter nel finale: finisce 2-2 al Bentegodi (Di giovedì 9 luglio 2020) Al Bentegodi, viene beffata nel finale l’Inter di Antonio Conte contro l’Hellas Verona. Partita subito in salita per i Nerazzurri che, dopo nemmeno 100 secondi, si trovano in svantaggio: grande azione personale di Darko Lazovic che, da posizione defilata, fulmina Handanovic. L’Inter ribalta il risultato ad inizio ripresa, con un 1-2 micidiale, firmato Antonio Candreva, che piomba su una respinta del portiere ed insacca, e Federico Dimarco, che trova uno sfortunato autogol. Tuttavia, l’Hellas non molla e, nei minuti finali, Miguel Veloso – servito splendidamente da Rrahmani – trova il beffardo pareggio. CLASSIFICA: Juventus 75; Lazio 68; Atalanta 66; Inter 65; Napoli, Roma 51, Milan 49; Sassuolo, Hellas Verona 43; Bologna 41; Cagliari 40; Parma 39; Fiorentina, Udinese 35; Torino 33; ... Leggi su alfredopedulla

Eurosport_IT : INTER BEFFATA ANCORA NEL FINALE! Un ottimo Verona acciuffa il pareggio a 5' dalla fine con Veloso: inutile la rimo… - Gardenia11_1 : RT @Eurosport_IT: INTER BEFFATA ANCORA NEL FINALE! Un ottimo Verona acciuffa il pareggio a 5' dalla fine con Veloso: inutile la rimonta ne… - GorettiGianluca : RT @Eurosport_IT: INTER BEFFATA ANCORA NEL FINALE! Un ottimo Verona acciuffa il pareggio a 5' dalla fine con Veloso: inutile la rimonta ne… - davideinno85 : RT @Eurosport_IT: INTER BEFFATA ANCORA NEL FINALE! Un ottimo Verona acciuffa il pareggio a 5' dalla fine con Veloso: inutile la rimonta ne… - Eurosport_IT : INTER BEFFATA ANCORA NEL FINALE! Un ottimo Verona acciuffa il pareggio a 5' dalla fine con Veloso: inutile la rimo… -

Ultime Notizie dalla rete : Veloso acciuffa Veloso acciuffa l’Inter nel finale: finisce 2-2 al Bentegodi alfredopedulla.com Sassuolo-Verona 3-3, Rogerio all'ultimo secondo acciuffa il pareggio

Reggio Emilia, 28 giugno 2020 - Il Sassuolo per allontanare la zona retrocessione, l'Hellas Verona per coltivare il sogno Europa League. Neroverdi e scaligeri si scontrano per la giornata numero 28 de ...

Reggio Emilia, 28 giugno 2020 - Il Sassuolo per allontanare la zona retrocessione, l'Hellas Verona per coltivare il sogno Europa League. Neroverdi e scaligeri si scontrano per la giornata numero 28 de ...