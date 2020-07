V-GELM: l’orto hi-tech per coltivare sulla Luna (Di giovedì 9 luglio 2020) Al via il progetto sperimentale V-GELM per coltivare micro-verdure sulla Luna e in ambienti estremi come quelli polari dentro a una serra speciale Un orto hi-tech per coltivare micro-verdure sulla Luna e in ambienti estremi come quelli polari, allestito all’interno di una speciale ‘serra igloo’ progettata per resistere a temperature molto basse. Ma anche missioni spaziali simulate grazie a… L'articolo V-GELM: l’orto hi-tech per coltivare sulla Luna Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

