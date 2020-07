Ue, finalista il progetto dell’Università Federico II di Napoli (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ Napoli con l’Università Federico II a tenere alta la bandiera italiana in Europa. Il progetto dell’Ateneo napoletano infatti non solo è tra i finalisti di Regiostars, il concorso della Commissione europea per premiare le buone pratiche nello sviluppo regionale e le innovazioni finanziate dall’Ue. Si chiama “Skills and Education for a digital Europe” e ha come obiettivo la riduzione del divario digitale a livello regionale. Ma anche l’aumento dell’occupabilità e dell’iniziativa imprenditoriale. Selezionato nella categoria “crescita inclusiva” è stato realizzarlo in partnership con le società Apple, Cisco, Deloitte , Ferrovie dello Stato e Axa. I vincitori saranno ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : finalista progetto Magredi, l'unico progetto italiano finalista in Europa: basta un clic per sostenere la valorizzazione dei prati aridi [Vota qui] Il Messaggero Veneto Via all'Arena del Valentino, Ginevra di Marco omaggia Sepulveda, La stanzadigreta a Rvcoli

Cinque le traduttrici finaliste: Maria Avino ... attraverso un dialogo e uno scambio proficuo. Ne sono nati dei progetti site specific dove è centrale la spiritualità, la consapevolezza ...

Roma, premiati gli studenti vincitori del progetto RoLAB

ROMA – Offrire una nuova vita agli edifici abbandonati di Roma a partire dalla creatività dei più giovani. È lo scopo del progetto RoLAB – Rome Live Art Lab, promosso da Fondazione Mondo Digitale con ...

