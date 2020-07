Traffico Roma del 09-07-2020 ore 11:30 (Di giovedì 9 luglio 2020) Luceverde Roma Buongiorno della redazione Traffico rallentato sulla tratto Urbano dell’a24 tra Portonaccio la tangenziale verso San Giovanni a Montesacro sono invece lavori in corso il motivo dei rallentamenti sulla via Nomentana a via Ettore Romagnoli e Piazza Menenio Agrippa stessa situazione sulla via Ardeatina tra via di Fioranello e via dei Casali delle cornacchiole direzione centro Eda via di torricola a via delle cornacchiole in direzione fuori Roma trafficata la via Pontina con rallentamenti da via di Monte d’Oro a via di Trigoria verso l’Eur lavori nel programma questa notte all’interno della galleria Giovanni XXIII dalle 22 fino alle 6 di domani il tunnel sarà chiuso da via della Pineta Sacchetti a via del Foro Italico in direzione di via Salaria per i dettagli di questa e di ... Leggi su romadailynews

virginiaraggi : Proseguono i lavori su via Tiburtina, uno dei cantieri strategici della città. Si lavora per completare il raddoppi… - LegaSalvini : ROMA, IMMIGRATO SPACCA TUTTO E BLOCCA IL TRAFFICO

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 09-07-2020 ore 08:30 RomaDailyNews Roma, rissa blocca la Circonvallazione Cornelia: danni e feriti

Le indagini nel frattempo stanno ricostruendo l’accaduto che ha avuto ripercussioni anche sul traffico della capitale. Quello della Circonvallazione Cornelia è l’ennesimo episodio che dimostra il ...

Dalziel, Etihad Airways: “Uno o forse due anni per tornare ai flussi di traffico pre-Covid”

“Ma stiamo monitorando attentamente la situazione in Italia e negli Emirati sperando di poter tornare al più presto anche a Roma Fiumicino ... E nell’attesa di un ritorno consistente del traffico ...

