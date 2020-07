Temptation Island, una fidanzata dà uno schiaffo al fidanzato al falò (Di giovedì 9 luglio 2020) Una fidanzata dà uno schiaffo Nonostante Uomini e Donne sia terminato da un mese, Maria De Filippi ha trovato un modo per intrattenere i fedeli fan con Temptation Island. Ovviamente sono state rispettate con cura le regole dettate dal governo per fronteggiare la pandemia. Le coppie si sono separate giovedì scorso e già stanno facendo parlare di sé. Annamaria è già sul punto di gettare la spugna per il comportamento di Antonio. Come se non bastasse sui social ben 4 donne hanno rivelato di essere state prese in giro dal ragazzo. E’ il classico Don Giovanni, dunque i colpi di scena non mancheranno quando lei verrà a conoscenza di ciò. Anche un’altra fidanzata resterà delusa dal fidanzato, però non si ... Leggi su kontrokultura

