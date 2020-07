Serie B, oggi si gioca la 33esima giornata: ecco il programma completo (Di venerdì 10 luglio 2020) Continua il campionato cadetto che, questa sera, vedrà in campo la 33 esima giornata. ecco il programma completo di questo turno di Serie B. VENERDI’ 10 LUGLIO 2020 Ore 18.45 – Juve Stabia-Virtus Entella Ore 21.00 – Ascoli-Salernitana Ore 21.00 – Benevento-Venezia Ore 21.00 – Chievo-Trapani Ore 21.00 – Cittadella-Crotone Ore 21.00 – Empoli-Frosinone Ore 21.00 – Livorno-Cremonese Ore 21.00 – Pescara-Perugia Ore 21.00 – Pordenone-Pisa Ore 21.00 – Spezia-Cosenza CLASSIFICA: Benevento 76; Crotone 55; Pordenone, Cittadella 52; Frosinone 51; Spezia 50; Salernitana 47; Chievo, Pisa 46; Empoli 45; Entella 42; Perugia 40; Pescara, Venezia 39; Cremonese 37; Ascoli, Juve Stabia 36; Trapani 32; Cosenza 31; Livorno ... Leggi su alfredopedulla

