Scudo della Rete: due nuovi appuntamenti per la tutela legale degli attivisti (Di giovedì 9 luglio 2020) Continua, all’interno della scuola di Rousseau, il ciclo di webinar tematici organizzati da Vittoria Baldino referente di Scudo della Rete per la tutela legale degli attivisti ed eletti. Sono due i nuovi appuntamenti digitali attraverso i quali, con la partecipazione di avvocati esperti e professionisti del settore, tutti gli attivisti partecipanti potranno apprendere elementi di diritto civile, penale ed amministrativo utili per la tutela delle nostre battaglie sul territorio. Domani venerdì 10 luglio alle ore 17:00, appuntamento sul Portale Eventi di Rousseau per discutere assieme a Cristian Pettinari, magistrato della Corte dei Conti, di illecito ... Leggi su ilblogdellestelle

Mov5Stelle : È importante che iscritti e portavoce vengano formati per diventare cittadini consapevoli ed inattaccabili: a giugn… - Claudio6745 : RT @M5S_Camera: Scudo della Rete: due nuovi appuntamenti per la tutela legale degli attivisti - nessunoindietro : RT @M5S_Camera: Scudo della Rete: due nuovi appuntamenti per la tutela legale degli attivisti - madipach : Scudo della Rete: due nuovi appuntamenti per la tutela legale degli attivisti - madipach : RT @M5S_Camera: Scudo della Rete: due nuovi appuntamenti per la tutela legale degli attivisti -

Ultime Notizie dalla rete : Scudo della Nuovi alimenti 'scudo' per le difese immunitarie dei bambini - Scienza & Tecnica Agenzia ANSA Endgame, i Russo sulla possibilità di raccontare il viaggio nel tempo di Cap con le Gemme dell’Infinito

invecchiato e pronto a cedere il suo scudo. ComicBookMovie ha parlato di recente con i registi, Joe e Anthony Russo, chiedendo se vedremo mai quella storia e quell’arco temporale sul grande schermo, ...

Ponte di Genova: De Micheli, sentenza della Consulta e quella strana coincidenza

La partita non è chiusa e il popolo italiano saprà fare scudo e proteggere il primo partito di governo se saprà imporre un atto di giustizia ai partiti espressione delle lobby con cui governa. Strana ...

invecchiato e pronto a cedere il suo scudo. ComicBookMovie ha parlato di recente con i registi, Joe e Anthony Russo, chiedendo se vedremo mai quella storia e quell’arco temporale sul grande schermo, ...La partita non è chiusa e il popolo italiano saprà fare scudo e proteggere il primo partito di governo se saprà imporre un atto di giustizia ai partiti espressione delle lobby con cui governa. Strana ...