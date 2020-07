Roma, Cadavere Portato a Riva dal Mare di Fronte ai Bagnanti (Di giovedì 9 luglio 2020) Succede a Santa Severa, qualcuno ha notato l’avvicinarsi della salma, si ipotizza fosse suicidio. Un Cadavere di uomo è stato rinvenuto nel litorale Nord di Roma, a Santa Severa nei pressi del Castello, Il ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio di ieri mercoledì 8 luglio. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un 50enne di origini filippine che avrebbe compiuto un suicidio, a conferma della teoria ci sarebbe una lettera trovata nei vestiti della salma e trovata dai Carabinieri di Civitavecchia. All’interno erano presenti parole di addio che testimonierebbero la volontarietà del gesto. Nella spiaggia affollata di questo periodo, alcuni Bagnanti hanno potuto notare il corpo spostarsi poco alla volta verso la Riva hanno chiamato preventivamente i soccorsi ... Leggi su youreduaction

paolorm2012 : Cadavere vicino al Castello di Santa Severa: sulla spiaggia una lettera d'addio - Giacinto_Bruno : RT @Giacinto_Bruno: Cadavere vicino al Castello di Santa Severa: sulla spiaggia una lettera d'addio - giovannaconfal4 : RT @fanpage: Nella tasca della donna una lettera - Giacinto_Bruno : Cadavere vicino al Castello di Santa Severa: sulla spiaggia una lettera d'addio - fanpage : Nella tasca della donna una lettera -

Roma Fanpage.it

