Perché trascorrere una vacanza a Palermo (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSei giovane e non hai ancora una meta chiara per le tue vacanze? Voglio suggerirti Palermo. Palermo è oramai da molti anni una delle mete preferite dai turisti stranieri, soprattutto giovani con età compresa tra i 20 e i 30 anni, universitari che approfittano del programma di studi Erasmus per trascorrere un periodo tra i 3 e i 6 mesi presso l'Università di Palermo. Grazie a questo Palermo si è riempita di giovani e la città si è ripopolata di localini, bar, locali che propongono musica dal vivo, ristoranti. Potrai visitare Ballarò, il quartiere dell'antico mercato popolare, pieno di locali aperti la sera. Potrai bere ottimo vino locale e gustare dello stuzzicante cibo da strada a prezzi stracciati.

