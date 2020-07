Paolo Sorrentino | Il regista pronto a tornare con “È stata la mano di Dio” (Di giovedì 9 luglio 2020) Paolo Sorrentino ritrova Netflix e Napoli nel suo ultimo film in lavorazione, prime indiscrezioni su “È stata la mano di Dio”. Il regista premio Oscar è pronto a tornare sugli schermi. L’esigenza di rivelarsi, mettersi a nudo, che non vuol dire necessariamente raccontarsi in maniera frenetica e senza filtri. Significa mettere un piccolo grande pezzo … L'articolo Paolo Sorrentino Il regista pronto a tornare con “È stata la mano di Dio” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

