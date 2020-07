Milan su Jovic, Zidane non si sbilancia: “Non so quale sarà il suo futuro” (Di giovedì 9 luglio 2020) Il futuro di Luka Jovic è davvero tutto da scrivere. L'attaccante serbo, attualmente fermo in quarantena a scopo precauzionale, non sembra avere grande spazio nelle rotazioni del Real Madrid e al contempo è particolarmente ricercato sul mercato. Gli ultimi rumors di mercato vedono il Milan in continuo pressing per convincere i Blancos a cedere il loro gioiello.caption id="attachment 855411" align="alignnone" width="1024" Luka Jovic (Getty Images)/captionREBUSLa situazione è davvero difficilmente interpretabile. Nemmeno le parole del tecnico Zinedine Zidane in conferenza stampa sembrano chiarire del tutto il futuro di Jovic: "Per me è un calciatore forte, un attaccante che segna anche se non ha giocato molto. Io però conto su di lui, anche per il prossimo anno. So bene ... Leggi su itasportpress

