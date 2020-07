Mental coaching per i calciatori, quando il lavoro è una missione e una passione (Di giovedì 9 luglio 2020) In molti mi chiedono quotidianamente in cosa consista il mio lavoro e se potessi descriverlo in una sola parola direi che la mia professione è una missione. Per definizione, infatti, la missione è un’attività svolta con “totale dedizione a favore del prossimo”. Nel mio lavoro è il calciatore il vero protagonista della relazione, posizionato al centro dell’esperienza del coaching. Il coach è uno strumento da utilizzare per acquisire informazioni e abilità che permettano al calciatore di realizzare i propri obiettivi, i propri sogni, la propria vita. È a lui, infatti, che dedico gran parte del mio tempo e tutte le mie competenze. È per aiutarlo a superare ogni genere di difficoltà che mi aggiorno costantemente e cerco ... Leggi su ilfattoquotidiano

