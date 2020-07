Meloni contro Travaglio: «Il “Fatto” invita ad appendermi a testa in giù come a Piazzale Loreto» – Video (Di giovedì 9 luglio 2020) Non si placano le polemiche tra Giorgia Meloni e Il Fatto Quotidiano, reo, a detta della leader di Fratelli d’Italia, di istigazione alla violenza per un articolo pubblicato ieri. «Non mi stupisce l’ennesimo articolo della stampa di sinistra che tenta come al solito di demonizzare l’avversario con lo spettro del fascismo», dice Meloni in riferimento al pezzo uscito sul Fatto Quotidiano in cui viene criticato il suo partito. In un passaggio all’interno del pezzo Fratelli d’Italia viene accusato di vicinanza al fascismo: «Dopo 100 indizi dovrebbero intervenire i partigiani del CLN con lo schioppo». Ma le parole che più hanno fatto alzare i toni sono queste: «La retorica fascista è l’acqua in cui nuota Fratelli d’Italia e non si è mai visto un ... Leggi su open.online

