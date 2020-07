Meghan Markle, «eterna seconda», frustrata dal silenzio della Regina (Di giovedì 9 luglio 2020) «Frustrata». «Infelice». «Triste». Gli aggettivi usati per descrivere Meghan Markle, nel periodo in cui si è trovata a vivere sotto diretto controllo della corona britannica, sono diversi. Ma, insieme, concorrono a formare uno stesso, identico quadro. La duchessa di Sussex, che secondo l’autore Tom Quinn ha sempre patito la «mancanza di attenzioni che credeva le spettassero», sentendosi il numero due di Kate Middleton, avrebbe rimproverato a Sua Maestà il silenzio. Leggi su vanityfair

“Harry sembra in trappola e imbarazzato” durante il video-discorso con Meghan Markle sul Commonwealth. Questo è quanto rivela un’analisi condotta sul suo comportamento e le espressioni del suo viso me ...Meghan Markle non avrebbe mai sopportato di essere la numero due a Corte, dietro Kate Middleton. E per questo non avrebbe esitato ad architettare un piano per “ottenere il grado di attenzione che meri ...