Martin Scorsese e la musica: in arrivo un documentario sul frontman dei New York Dolls (Di giovedì 9 luglio 2020) Martin Scorsese si prepara a raccontare la vita di un protagonista della musica: il cineasta lavorerà a un nuovo documentario incentrato sui New York Dolls e il frontman David Johansen. Scorsese ha già effettuato alcune riprese della band glam rock presso il Café Carlyle di New York. Il regista ha dichiarato di ascoltare la band ormai da decenni, sin da quando stava girando Mean Streets, film del 1973 con Harvey Keitel e Robert De Niro. I New York Dolls riescono a catturare quella vivacità ed energia tipica della cittadina di New York. Non si può che citare l’album Too Much Too Soon, del 1974, in cui sono evidenti le sfumature Glam punk. ... Leggi su optimagazine

WeCinema : Qual è uno dei gangster movie più bello di sempre? E perché proprio #QueiBraviRagazzi? ?? Da veri appassionati di ci… - Roma_H_24 : Casa del Cinema, così Scandaglia mette in mostra le pellicole di Martin Scorsese - - HatemBenArdaa : @henryninplasesi Martin scorsese mi ben mi - cinemaniaco_fb : ?????????????? Martin Scorsese girerà un documentario sul frontman dei New York Dolls David Johansen… - Noovyis : (Martin Scorsese girerà un documentario sul frontman dei New York Dolls David Johansen) - -

Ultime Notizie dalla rete : Martin Scorsese Martin Scorsese, il regista al timone di un documentario sul frontman dei New York Dolls Everyeye Cinema Le ceramiche ricostruite di Glen Martin Taylor

Commissionato da Les Ateliers du Graff, nel contesto della seconda edizione del MX29 Graffiti Tour Festival 2020, The Old Man and the Sea 2.0 è l’ultima opera dell’artista francese Aero nella città di ...

Martin Scorsese, il regista al timone di un documentario sul frontman dei New York Dolls

Nuovo interessante progetto di Martin Scorsese che lavorerà ad un documentario per Showtime incentrato sul frontman del gruppo rock New York Dolls, David Johansen. Il film attualmente è ancora ...

Commissionato da Les Ateliers du Graff, nel contesto della seconda edizione del MX29 Graffiti Tour Festival 2020, The Old Man and the Sea 2.0 è l’ultima opera dell’artista francese Aero nella città di ...Nuovo interessante progetto di Martin Scorsese che lavorerà ad un documentario per Showtime incentrato sul frontman del gruppo rock New York Dolls, David Johansen. Il film attualmente è ancora ...