Ma Salvini la vuole o no la revoca di Autostrade? (Di giovedì 9 luglio 2020) Matteo Salvini ieri: “Il ministero vuole affidare ad Autostrade il nuovo Ponte di Genova, i 5Stelle cadono dalle nuvole. Eppure il governo ha già premiato Atlantia (=Benetton) prorogando di 2 anni le concessioni aeroportuali (tra cui quelle di Roma). Crimi se ne è accorto? Incapaci e chiacchieroni”. Matteo Salvini oggi a Radio Anch’io: “Sono i 5 stelle che da due anni non decidono cosa fare. È una scelta legale non politica. Io mi occupavo di mafia di droga e di immigrazione, il ministro dei trasporti era Toninelli e quello del consiglio era Conte. Se c’è un contratto questi non si annullano per simpatia, se ci sono mancanze si revoca altrimenti no. L’importante è che il governo faccia qualcosa, su tutti i temi più ... Leggi su nextquotidiano

