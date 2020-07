Lo stato di diritto nel labirinto di leggi che non ti lasciano più uscire (Di giovedì 9 luglio 2020) È finito lo stato di diritto, questa è ormai un’evidenza planetaria. Aggiornato all’epoca pandemica, l’uomo di campagna di cui scrive Kafka in Davanti alla legge non è uno solo e non è necessariamente un uomo di campagna: sono migliaia di expats che tentano di ritornare a casa per l’estate o per sempre, senza sapere se ce la faranno, se sarà loro permesso il rimpatrio. E il guardiano non è uno e non offre una sedia per aspettare, ma sono decine … Continua L'articolo Lo stato di diritto nel labirinto di leggi che non ti lasciano più uscire proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

_Carabinieri_ : #Salerno: condotta attività d’indagine dai #Carabinieri sui requisiti previsti per il reddito di cittadinanza. Al t… - AmbCina : In una #società senza stato di diritto e piena di #violenza dei rivoltosi, non esiste la vera #libertà. Nessun paes… - CarloCalenda : Ti Rispondo perché sei un ragazzino e hai diritto di dire cretinate. Dalla Meloni sono stato querelato. Ho sconfitt… - EAlessandrolodi : RT @luibo1: @StaseraItalia Ma Prodi è stato appurato più volte essere un coglione al servizio di altri. Non ha alcun diritto ad esprimere… - Max_Alle : RT @giangolz: Ecco, amici, 'LO STATO DEL DIRITTO' in Italia, uno STATO oramai SENZA DIRITTO. Invece, si va avanti in modo imperterrito, ris… -

Ultime Notizie dalla rete : stato diritto Lo stato di diritto nel labirinto di leggi che non ti lasciano più uscire Il Manifesto Arianna, la bambina che diventò “di legno” dopo cure sbagliate: l’ospedale non paga. Genitori in sciopero della fame

Arianna è una ragazzina di 15 anni intrappolata in un corpo così rigido da essere definito “di legno”. L’adolescente, a quanto pare, ha riportato i gravi danni fisici di cui soffre a causa di una cura ...

Olivér Várhelyi: lo stato di diritto rimane essenziale per l’Albania

Il commissario europeo per l’allargamento, Olivér Várhelyi, ha presentato in un’intervista esclusiva per DW il quadro dei negoziati per l’adesione di Albania e Macedonia del Nord. Il quadro dei negozi ...

Arianna è una ragazzina di 15 anni intrappolata in un corpo così rigido da essere definito “di legno”. L’adolescente, a quanto pare, ha riportato i gravi danni fisici di cui soffre a causa di una cura ...Il commissario europeo per l’allargamento, Olivér Várhelyi, ha presentato in un’intervista esclusiva per DW il quadro dei negoziati per l’adesione di Albania e Macedonia del Nord. Il quadro dei negozi ...