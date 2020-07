L’Inter non sa più vincere: il Verona blocca Conte sul 2-2 (Di giovedì 9 luglio 2020) L'Inter soffre, va sotto e rischia grosso. Il canovaccio, però, somiglia a quello di Parma, quando i nerazzurri riuscirono a rimontare e superare i crociati. Stavolta i milanesi si salvano al cospetto dell'Hellas Verona di Ivan Juric, in controllo del match per un tempo e poi incapace di contrastare la risalita della squadra di Antonio Conte nella prima parte della ripresa. Ai gialloblu va il merito di non aver mai mollato la presa, andandosi a prendere il pari nel finale Con questo risultato, i milanesi subiscono il sorpasso dell'Atalanta in classifica e scivolano al quarto posto.LA GARAL'Inter deve replicare all'assalto dell'Atalanta per difendere il terzo posto, mettendo nel mirino anche la piazza d'onore della Lazio. Tuttavia la voglia d'Europa dell'Hellas Verona fa la differenza in avvio. Dopo cento secondi i nerazzurri sono ... Leggi su itasportpress

