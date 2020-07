Lecce, Tachtsidis contro i tifosi: “Non sapete neanche di che colore sia il pallone, zitti” (Di giovedì 9 luglio 2020) Panagiotis Tachtsidis ha dato il via ad una diatriba con i tifosi del Lecce, stanco di essere ripetutamente bersagliato da quest’ultimi tramite i social network. Il centrocampista greco ex Roma ha difatti dedicato parole al veleno alla tifoseria pugliese, criticandone la scarsa conoscenza tattica del calcio e mostrando il suo disappunto verso i commenti negativi usualmente ricevuti: “Mi avete rotto il c…oooo! Voi che criticate, non sapete neanche di che colore sia il pallone. Mi interessa soltanto del gruppo, state un po’ zitti“. Leggi su sportface

