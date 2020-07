"La Regione Liguria è pronta a chiedere i danni", dice Toti (Di giovedì 9 luglio 2020) AGI - "Abbiamo fatto un'ordinanza, che è uno strumento tipicamente legale del governatore, chiedendo di presentarci un piano che tenesse conto delle esigenze di sicurezza delle autostrade e anche dell'esigenza di poterle percorrere in sicurezza. Non ci è stato nemmeno risposto". In un'intervista a 'Il Sole 24 Ore' il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti parla delle tensioni con il ministero delle Infrastrutture sul caos delle autostrade liguri e dice di essere pronto a rivolgersi ai giudici per chiedere un risarcimento: "Presenteremo - afferma - al tribunale civile di Genova una richiesta danni, immagino sabato o lunedì. Ne abbiamo già parlato col nostro consulente, il professor Cuocolo, e col nostro ufficio ... Leggi su agi

AGI - "Abbiamo fatto un'ordinanza, che è uno strumento tipicamente legale del governatore, chiedendo di presentarci un piano che tenesse conto delle esigenze di sicurezza delle autostrade e anche dell ...

