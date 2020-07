Hong Kong, l’Australia richiama in “patria” i suoi cittadini: momento delicato (Di giovedì 9 luglio 2020) Hong Kong come terra di “scontro”. Ora interviene anche l’Australia e lo fa richiamando in patria i suoi cittadini. La tensione rimane altissima. Altissima tensione a livello internazionale. È di poche ore fa la notizia riguardante il triangolo Australia-Cina-Hong Kong. L’Australia ha deciso di richiamare in patria tutti i cittadini australiani residenti nel territorio dell’ex colonia britannica. Preoccupa, e non poco, l’entrata in vigore della nuova legge sulla sicurezza nazionale. I rischi, secondo le istituzioni australiane, sarebbero connessi proprio alle nuove norme imposte da Pechino, nonché dalla Cina stessa, che in alcuni casi prevedono anche la detenzione a norme ... Leggi su bloglive

