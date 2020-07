Gli bucano le ruote per derubarlo: arrestati due napoletani (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiQuarto (Na) – Appostati nel parcheggio di un noto centro commerciale di Quarto, Massimiliano Iossa e Rosario Esposito hanno individuato la loro “preda”: aveva appena concluso le compere e stava raggiungendo la sua auto. Iossa, 41enne del quartiere Vasto di Napoli, costeggiando la vettura del “bersaglio” ha lanciato a terra un mazzo di chiavi, fingendo di averlo perso. Quando si è chinato per cercarlo e recuperarlo ha forato uno degli pneumatici con un coltello. La vittima, sovrappensiero e ignara di cosa stesse cospirando, si è accomodata in auto, ha poggiato il proprio borsello sul sedile e dopo aver messo in moto e percorso qualche metro si è accorta della ruota sgonfia. È uscita dall’auto e mentre verificava il danno ha dato modo al 41enne di guadagnare il lato opposto del veicolo e di rubare ... Leggi su anteprima24

RedazioneTvcity : Fingono di perdere un mazzo di chiavi e gli bucano la ruota dell'auto, poi gli rubano il borsello: arrestate 2 pers… - alessandra_ursi : RT @villafi: @alessandra_ursi Appena gli bucano il pallone smette. Poi sbotta a piangere. - villafi : @alessandra_ursi Appena gli bucano il pallone smette. Poi sbotta a piangere. - dall_giovanni : @pale_blue_ric O anche censura. Le immagini dei famosi bucano il velo della censura perché 1) sono famosi e il goss… - Adrian77772864 : L OMS dell Africano foraggiato dalla Cina dice anche quanta gente ammazzano per un nonnulla? Quanti riti woodoo e r… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli bucano Fingono di perdere un mazzo di chiavi e gli bucano la ruota dell'auto, poi gli rubano il borsello:... Tvcity Via Roma, il Pci: “Chiusura attività ingiusta, il Comune ha fallito sul tema della sicurezza”

“Quando la toppa è peggiore del buco“: così il Pci definisce la recente ordinanza del sindaco di Grosseto, che ha imposto la chiusura alle 20 di tutte le attività produttive (artigianali, commerciali ...

Dentisti, in italia non si rispettano le regole. Ecco le cause del caso Dentix

L’ultimo in ordine di tempo è stato il «buco» lasciato da Dentix. Da qualche anno piccole e grandi catene odontoiatriche operanti in Italia dichiarano fallimento e spariscono con la cassa. Il caso pù ...

“Quando la toppa è peggiore del buco“: così il Pci definisce la recente ordinanza del sindaco di Grosseto, che ha imposto la chiusura alle 20 di tutte le attività produttive (artigianali, commerciali ...L’ultimo in ordine di tempo è stato il «buco» lasciato da Dentix. Da qualche anno piccole e grandi catene odontoiatriche operanti in Italia dichiarano fallimento e spariscono con la cassa. Il caso pù ...