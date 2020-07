Gazzetta 'allontana' Bernardeschi: "Guadagna 4mln e ha appena firmato con un importante sponsor" (Di giovedì 9 luglio 2020) L'idea dello scambio tra Juve e Napoli con Milik in bianconero per Federico Bernardeschi è destinata a restare tale, ovvero una suggestione. Leggi su tuttonapoli

OdeonZ__ : Il Brescia ci crede ancora: 2-0 al Verona. Juric, lo stop allontana l'Europa - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Il Brescia ci crede ancora: 2-0 al Verona. Juric, lo stop allontana l'Europa #BresciaVerona - sportli26181512 : Il Brescia ci crede ancora: 2-0 al Verona. Juric, lo stop allontana l'Europa: Il Brescia ci crede ancora: 2-0 al Ve… - robybrunelli : RT @Gazzetta_it: Il Brescia ci crede ancora: 2-0 al Verona. Juric, lo stop allontana l'Europa #BresciaVerona - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Il Brescia ci crede ancora: 2-0 al Verona. Juric, lo stop allontana l'Europa #BresciaVerona -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta allontana

La Gazzetta dello Sport

L'idea dello scambio tra Juve e Napoli con Milik in bianconero per Federico Bernardeschi è destinata a restare tale, ovvero una suggestione. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport spiega nel de ...La Gazzetta dello Sport all'indomani del pareggio per 0-0 tra Fiorentina e Cagliari scrive di una Viola inconcludente nella fase offensiva, anche se il debutto di Kouamé, a un passo dal gol di testa, ...