Gangs of London: cosa ci aspettiamo dalla seconda puntata? Ne parliamo su Twitch (Di giovedì 9 luglio 2020) Il primo episodio di Gangs of London non ha deluso le aspettative, ma cosa possiamo aspettarci dalla seconda puntata? Ne parliamo a Redazione Movieplayer, oggi alle 17:00 in live su Twitch. Gangs of London torna a occupare i nostri discorsi: nella nuova puntata di Redazione Movieplayer, in live oggi su Twitch alle 17:00, Giuseppe Grossi e Matteo Maino non saranno solo occupati a discutere del primo episodio della nuova serie Sky Original, ma soprattutto a cercare di capire quali altri colpi di scena potrebbe riservare il secondo appuntamento. Lunedì prossimo, in prima serata su Sky e in streaming su NOW TV, andranno infatti in onda gli episodi 2 e 3 di Gangs of ... Leggi su movieplayer

