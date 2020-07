Fondi, colto sul fatto mentre spacciava cocaina: in manette 28enne (Di giovedì 9 luglio 2020) Questa notte i Carabinieri di Fondi hanno tratto in arresto, nella flagranza dei reati di spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato, un cittadino marocchino 28enne in Italia senza fissa dimora. Il prevenuto – a seguito di mirati servizi di osservazione, controllo e pedinamento – è stato sorpreso subito dopo aver ceduto ad un ragazzo del luogo, due dosi di cocaina, dal peso complessivo di circa un grammo. La successiva perquisizione della baracca in cui abitava – risultata abusivamente collegata alla rete elettrica Enel – ha consentito di rinvenire un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento. Lo stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro, mentre l’arrestato è stato ristretto in camera di sicurezza, in attesa delle ... Leggi su ilcorrieredellacitta

«Dal 2000 al 2019 – ha commentato Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari, illustrando il Rapporto – il patrimonio di fondi e Reits è più che raddoppiato. In questo modo famiglie e investitor ...

Fondi PON per la Scuola, riapre la selezione. Seconda possibilità per Legnano

Con una nota stampa, l’Onorevole legnanese Riccardo Olgiati fa sapere della riapertura della selezione per avanzare richiesta di accreditamento al servizio “PON ISTRUZIONE – Edilizia Enti locali” Legn ...

