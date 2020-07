Elmas brilla per i quotidiani: "Sembra sceso da Marte, un giorno diventerà un gigante!" (Di giovedì 9 luglio 2020) Gol annullato, tanto movimento senza palla, grinta e personalità, ottima tecnica. Bella prova di Elif Elmas contro il Genoa, per molti il migliore in campo o tra i più brillanti. Leggi su tuttonapoli

Elmas brilla per i quotidiani: "Sembra sceso da Marte, un giorno diventerà un gigante!"

Bella prova di Elif Elmas contro il Genoa, per molti il migliore in campo o tra i più brillanti. Voti alti per lui oggi in edicola. GAZZETTA 6.5 - "L'inizio è da capogiro, trova anche il gol, ma gli ...

Genoa-Napoli: Elmas e Lobotka al top, per Fabian un lampo di classe pura

Gli azzurri rispondono al Milan e si riportano avanti alla vigilia dello scontro diretto di domenica sera al San Paolo. Squadra concreta anche se non brillante come contro la Roma nella costruzione de ...

