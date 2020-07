Dominic Hernandez Vite Al Limite: un grande dolore lo tormenta (Di giovedì 9 luglio 2020) Questo articolo Dominic Hernandez Vite Al Limite: un grande dolore lo tormenta è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Dominic Hernandez è uno dei nuovi protagonisti di Vite Al Limite, nella sua nuova stagione: quanti chili ha perso il ragazzo e quanto pesa oggi? La sua storia, purtroppo come tantissime altre all’interno di questo programma, è ricca di tanto, tantissimo dolore e non se ne può fare davvero a meno: del resto questo programma, … Leggi su youmovies

SerieTvserie : Vite Al Limite: Dominic lancia raccolta fondi per dimagrire di nuovo - tvblogit : Vite Al Limite: Dominic lancia raccolta fondi per dimagrire di nuovo -

Ultime Notizie dalla rete : Dominic Hernandez

TVBlog.it

Ora chiede aiuto sui social: "Mi servono 30,000$ per ricominciare da capo" Si chiama Dominic Hernandez, pesa più di 320 chili, e sarà uno dei protagonisti degli episodi di Vite Al Limite che andranno ...Lunedì 6 luglio 2020 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) va in onda in prima tv la tredicesima puntata della stagione 8 di Vite al limite con protagonista Dominic Hernandez. Il dottor Nows ...