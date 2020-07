Diego Nargiso: “Panatta dava la direzione, sceglieva la rotta e noi eravamo intenti a remare” (AUDIO) (Di giovedì 9 luglio 2020) Le parole di Diego Nargiso su Adriano Panatta, tratte dal libro ‘1976, Storia di un trionfo’ (Ed. Ultrasport), sono state recentemente riportate ed interpretate con enfasi dal direttore Alessandro Nizegorodcew, peraltro co-autore dell’opera, realizzata difatti con la partecipazione di Lucio Biancatelli. Di seguito il piacevole e suggestivo estratto sopra menzionato. Ascolta “Diego Nargiso: “Panatta dava la direzione, sceglieva la rotta e noi eravamo intenti a remare”” su Spreaker. Leggi su sportface

