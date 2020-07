Celano-Cascone al veleno: da “fai solo chiacchiere” a “studia e informati” (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – Ben 22 post, l’uno in risposta al precedente in un ‘botta e risposta’ che, durato qualche giorno, ha animato l’assopito dibattito politico in città. In un contesto socio-geografico in cui il contraddittorio è di fatto abolito, diventa degna di nota la contrapposizione social tra il forzista Roberto Celano (consigliere comunale e provinciale) e il consigliere di area deluchiana Luca Cascone (presidente Commissione Trasporti). A scatenare il dibattito, farcito di punzecchiature, è stato il post di Celano dal titolo ‘Si continua con la politica degli annunci’. Eccone il testo: “Gli annunci ‘elettorali’ del consigliere Cascone non possono di certo ‘cancellare’ la triste realtà della ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Celano Cascone Elezioni regionali, iniziata la “corsa” per il posto in lista la Città di Salerno