Calciomercato Napoli: Hirving Lozano sta convincendo, mentre Federico Bernardeschi si allontana (Di giovedì 9 luglio 2020) Hirving Lozano sta tornando a convincere a suon di goal. Funziona la cura di Gennaro Gattuso. Ne parla anche l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: “Bastone e carota, il metodo di Gattuso, è stato applicato anche per Lozano. A gennaio l’Everton di Ancelotti ha fatto un timido sondaggio nello stesso momento in cui ha presentato un’offerta di 20 milioni più bonus per Allan. Il Napoli intanto sta pensando a recuperare il suo patrimonio, poi sul mercato si studieranno le soluzioni più opportune”. Il messicano potrebbe rimanere in azzurro, quindi. Come se non bastasse, sul fronte degli esterni sarebbe difficile arrivare a Federico Bernardeschi, come spiega La Gazzetta dello Sport. “Federico guadagna 4 ... Leggi su calciomercato.napoli

DiMarzio : Il #Napoli vuole #Szoboszlai come erede di Allan: in programma incontro con gli agenti - DiMarzio : #Calciomercato, #Milik in partenza Ecco perché l'esterno della #Juventus o quello del #Tottenham (e non un'altra p… - DiMarzio : Il #Napoli pensa al capitano della #Fiorentina, l'alternativa è #Gabriel del #Lille - FantaMasterApp : 'Juventus-Milik, c’è il sì! No a Bernardeschi, cambia la contropartita per il Napoli' - cn1926it : Sky – Vicinissimi 4 rinnovi per il Napoli. #Milik ha intenzioni chiare: il punto -